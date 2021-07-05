Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 437 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 437 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 437 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 7 gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini, 4 bin 437 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 7 gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini, 4 bin 437 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" başlıklı paylaşımda, son 7 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda, 75 ilde 4 bin 437 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 56 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 15 kilogram bonzai, 70 kilogram metamfetamin, 3 kilogram skunk, 5 kilogram kokain, 31 bin sentetik ecza, 16 bin ecstasy, 15 bin captagon, 307 bin kök kenevir, 100 bin kök haşhaş, 64 tabanca/tüfeğin ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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