Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldı

Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 7 gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 7 gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" başlıklı paylaşımda, son 7 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda, 78 ilde 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 343 kilogram eroin, 181 kilogram esrar, 24 kilogram bonzai, 44 kilogram metamfetamin, 518 kök kenevir, 1 milyon 750 bin sentetik ecza, 19 bin ecstasy, 67 tabanca/tüfek ve 102 bin 555 lira ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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