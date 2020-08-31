Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Kentte 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Kentte 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim Motorize ekipleri, 10-29 Ağustos arasında Beyoğlu, Zeytinburnu, Üsküdar, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenler, Güngören, Bağcılar ve Bahçelievler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Aramalarda 3 kilo 102 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 226 gram kokain, 162 bonzai, 72 uyarıcı hap, 23 kök hint keneviri, 7 gram hint keneviri tohumu, 6 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 645 lira, 1450 dolar, 190 avro, 3 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken 7'si serbest bırakıldı.
Kaynak: AA