Uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

28.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:10

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 60 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 752 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 184 kilogram esrar, 87 kilogram eroin, 2 kilogram skunk, 65 gram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 44 tabanca ve tüfek ile 84 bin 540 liraya ise el konulurken, 752 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA