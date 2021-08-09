Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 02 Ağustos 2021- 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında 62 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 550,82 gram Kubar Esrar, 26,49 gram Metamfetamin, 9,51 gram Sentetik Kannabinoid, 8 adet sentetik ecza, 1,46 gram eroin ve 2308 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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