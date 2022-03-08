Uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Tekirdağ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 kilogram bonzai, 650 gram eroin, 620 gram esrar, 182 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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