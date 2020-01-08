Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş
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Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları nedeniyle toprak altına gizlenen bidonlar içerisinde 162 kilogram esrar ele geçirildi.

08.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:12
Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş

Diyarbakır'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları nedeniyle toprak altına gizlenen bidonlar içerisinde 162 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesinde yaşayan S.A'nın Kılıçlı köyü kırsalında jelikan bidonlarda sakladığı uyuşturucuyu, bölgede yapılan operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü, ilerleyen dönemlerde çıkararak satacağı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatağı içerisinde toprağa gömülü 2 jelikan bidonda 162 kilogram esrar bulundu.

Ekiplerce esrar muhafaza altına alınırken, şüpheli S.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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