Uyuşturucu operasyonları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından son 2 günde 28 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 28 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevire el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca 13 fişek, 2 tabanca, 5 hassas terazi ve 15 bin 876 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA