Uyuşturucu operasyonları (2)
Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan, Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 216 gram esrar bulundu.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.