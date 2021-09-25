Uyuşturucu operasyonlardı yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonlardı yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu operasyonlardı yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında Mesut S., ve yabancı uyruklu kadın Shokhida K., kullandıkları araçta 624.87 gram metamfetamin ve 120.30 gram Afyon sakızı ile yakalandı.

Bir başka operasyon ise kent merkezi Erenler Mahallesi'nde yapıldı. Bu operasyonda ise Mevlüt T., isimli şahıs gittiği evdeki şüphelilere uyuşturucu madde satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonda yapılan aramada 2.44, 0.87, 0.62 gram olmak üzere 3 fişek satışa hazır metanfetamin, 4 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarından ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Mesut S. ve Mevlüt T., tutuklanırken, yabancı uyruklu kadın Shokhida K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Uyuşturucu operasyonlardı yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti

5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti

 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu istismar eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim

Sokak ortasında iki erkek çocuğunu istismar eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim

 Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Muharrem İnce
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Kerem Kamışlı
Spor Nihat Özdemir Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Oğuzhan Koç Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonlardı yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:32:33. #1.12#