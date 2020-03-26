Uyuşturucu maddeyi süt ambalajlarında saklayan çeteye operasyon: 9 gözaltı Kocaeli'de Narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda süt ambalajlarının içerisine zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli'de Narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda süt ambalajlarının içerisine zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişinin kimlikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların adreslerinde yapılan aramalarda süt ambalajları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet captagon hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 adet sentetik ecza, 127 gram metamfetamin,22,50 gram bonzai, 7 adet extacy hap ile 1 adet hassas terazi ve şahısların uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen 9 bin 200 TL para le geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA