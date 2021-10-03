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Uyuşturucu maddenin etkisindeki sürücünün aracından çeşit çeşit uyuşturucu madde çıktı

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Uyuşturucu maddenin etkisindeki sürücünün aracından çeşit çeşit uyuşturucu madde çıktı

Antalya'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan bir kişinin aracından çeşit çeşit uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan bir kişinin aracından çeşit çeşit uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sürücüye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 6 bin 909 TL para cezası yazılıp, sürücü belgesine de 5 yıl el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta - Antalya Topallı bölgesinde yapılan denetimlerde, şüphelenilip durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçtan, çok sayıda paketler halinde metamfetamin, folyoya sarılı esrar, jelatine sarılı esrar, farklı boyutlarda uyuşturucu emdirilmiş kağıt, uyuşturucu hap, 9 bin 474 lira ile bir miktar döviz ile bir adet hassas terazi ve uyuşturucu emdirilmiş kağıt kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.

Olay şüphelileri B.E. ile C.Ö. gözaltına alınırken, şüphelilerden araç sürücüsünün uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 6 bin 909 lira para cezası yazılıp, sürücü belgesine de 5 yıl el konuldu.

(İHA)

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Haber: Uyuşturucu maddenin etkisindeki sürücünün aracından çeşit çeşit uyuşturucu madde çıktı - Haberler
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