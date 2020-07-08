Uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle satıyorlarmış
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Uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle satıyorlarmış

Uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle satıyorlarmışADANA merkezli 4 ilde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle satıyorlarmış
08.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:33

Uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle satıyorlarmış

ADANA merkezli 4 ilde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Torbacıların, yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle verdiği, parayı da aynı yöntemle aldığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sokakta uyuşturucu satışı yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da teknik ve fiziki takip çalışması sonucu uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliyi tespit etti. Polis, takibe aldığı şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri paketleyip, almaya gelenlere tokalaşma sırasında verdiğini belirledi. Torbacıların, parayı da aynı yöntemle aldığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen 45 ayrı adrese 500 polisle baskın yapan ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde özel eğitimli narkotik detektör köpeklerle arama yaptı. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi.

Evlerde yapılan aramalarda, 611 gram esrar, 19 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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