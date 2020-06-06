Uyuşturucu maddeler stepneden çıktı Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan iki farklı çalışmada toplam 521,35 gram toz esrar, 68,10 gram metamfetamin, 0,67 gram bonzai ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan iki farklı çalışmada toplam 521,35 gram toz esrar, 68,10 gram metamfetamin, 0,67 gram bonzai ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alınan bir araç Sivrihisar'da yakalandı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda; 521,35 gram aracın stepne lastik içine preslenerek zulalanmış toz esrar, 37 adet pres poşeti ve 1 adet pres makinesi ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcıları ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddeler konusunda yapılan çalışmalarda ise, 68,10 gram metemfetamin, 0,67 gram bonzai ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Her iki olaya ilişkin, 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 1 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan E.K. isimli şahıs, Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüpheli E.Y. ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA