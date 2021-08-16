Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 4 tonu aşkın madde ele geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 4 ton 38 kilo ara kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 4 ton 38 kilo ara kimyasal madde ele geçirildi.

Hong-Kong'dan havayolu ile gelerek Türkiye üzerinden karayolu ile Hollanda'ya transit gidecek 2 kilo 192 gram ağırlığındaki eşya riskli olarak tanımlanmasının ardından Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda analiz edilmesi için gönderildi. Laboratuvarda yapılan analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, "Amfetamin" ve "Metamfetamin" cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi.

Toplam 4 ton 38 kiloluk uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu

Ardından, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide Türkiye'ye gelen 2 kilo 190 gram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü. Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 38 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

Uyuşturucunun alıcısını bulmak için kontrollü teslimat gerçekleştirildi

Uyuşturucu üretiminde kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek, uluslararası kontrollü teslimat kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türk kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi.

Suç çetesi kapsamlı takibin ardından çökertildi

Türkiye'de ve Hollanda'nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında ise maddenin alıcısı da dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı, şahıslardan 3'ü mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı