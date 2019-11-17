Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü
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Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü

Gaziantep polisi ekiplerince uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

17.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 17.11.2019 10:27
Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü

Gaziantep polisi ekiplerince uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince Bülbülzade mahallesinde bir şahsın Uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine, uyuşturucu madde satan ve alan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.


Yakalanan alıcı şahsın üzerinden 10.60 gram esrar maddesi çıkarken, satıcı Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1.410 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Şahıslar hakkında Adli işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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