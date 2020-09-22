Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı
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Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı
22.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:26

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri R.D.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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