Uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası

Kayseri'de üzerinde 3.20 gram metanfetamin maddesi bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak ile yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası verildi.