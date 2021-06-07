Uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası
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Uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası

Uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de üzerinde 3.20 gram metanfetamin maddesi bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak ile yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası verildi.

Kayseri'de üzerinde 3.20 gram metanfetamin maddesi bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak ile yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.C. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık A.C. hakkında verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaayı kabul etmeyen sanık A.C. uyuşturucu madde ticareti yapmadığını öne sürerek, "beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık A.C. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası - Haberler
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