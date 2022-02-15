Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla Şirintepe Mahallesi'nde çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında M.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. M.D.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 7,54 gram metamfetamin, 3,33 gram bonzai, 2,24 gram esrar, 43 adet sentetik ecza hap, 44 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title