Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıs tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar sürdürüyor. Teknik ve fiziki takip sonucu M.C.'nin uyuşturucu madde sattığını tespit eden narkotik polisi, şüpheliyi şahsı gözaltına aldı. Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, satışa hazır paketler halinde 315 gram esrar ve 30 adet sentetik ecza maddesi ile yine uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.C. "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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