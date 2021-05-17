Uyuşturucu madde ticareti yapan sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin TL para cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ile yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ile yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.T. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı duruşma da hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık hakkında ' uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yönünde mütalaa verdi. Kendini savunan sanık S.T., "Ben kesinlikle uyuşturucu madde satmadım. Anneler yalan söylemez. Annem verdiği ifadede yemin etti. Sadece içiyorum. Miktarın fazla olmasının sebebi ise başka yerden 100 TL'ye aldığım maddeyi 25-30 TL'ye buldum. Bu nedenle ben de fazla aldım. Ben suçsuzum. Beratımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada tutuklu sanık S.T.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 16 yıl 6 ay ve 33 bin TL para cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı