Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ayrı paket halinde toplam 40 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet kuru sıkından çevirme tabanca, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma süresince yapılan 3 ara yakalamada da 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak haklarında adli işlem yapılan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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