Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yanda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli Ö.Ö., K.Ş. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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