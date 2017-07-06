Uyuşturucu Madde Taşıyan Kişi Yakalandı

Mersin'de uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince torbacı diye tabir edilen şahısların deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında polis ekipleri, Mersin Şehirler arası Otobüs Terminali (MEŞOT) içerisinde durumundan şüphelenilen ve bel kısmı kabarık olan şüpheli M.N.B. üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, beyaz jelatine sarılı vaziyette 460 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.