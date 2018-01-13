Uyuşturucu Madde Taciri 2 Kişi Tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu madde tacirliği yapan 2 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 şahıs 2 ayrı ara yakalama ile yakalanmış ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 21.37 gram uyuşturucu esrar maddesi ile 2.44 gram uyuşturucu toz maddesi ele geçirildi. Şahısların ifadesi alınıp haklarında Türk Ceza Kanunun 191. Maddesi gereği yasal işlemler yapılıp, şahısların uyuşturucu madde temin ettikleri 2 şahsın yakalanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taciri 2 şahıs haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilip, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine gönderildi" denildi.

Açıklamanın devamında, terör örgütlerinin finans kaynakları olan uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı. - MARDİN