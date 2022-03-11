Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı

Düzce'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı istihbaratına ulaştı. Alınan bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 135 gram metamfetamin, bir gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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