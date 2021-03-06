Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı

06.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:39
Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; bin 132 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlemlerinin yapılması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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