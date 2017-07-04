Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 126 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne'de extacy hap satıcısı yakalandı



EDİRNE - Edirne'de polis ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 126 adet extacy hap ele geçirdi.

Edirne Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu extacy hap sattığı tespit edilen O.G.'yi yakaladı. O.G.'nin üzerinde yapılan arama sonucunda toplamda 49.3 gram olan 126 adet extacy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı O.G.'nin sorgusunun ardından, Adliyeden tutuklama kararıyla sevk edildi.