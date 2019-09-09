Uyuşturucu madde satan 2 kişi tutuklandı

09.09.2019 18:01

Adıyaman'ın Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Turgut Özal Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen Y.Ç (34) ve S.B. (38)isimli iki kişi yakalandı. Yakalanan iki kişinin üzerinde satışa hazır halde 6 fişek şeklinde uyuşturucu maddesi ve ikamet ettikleri evde yapılan aramalarda hassas terazi ile 100 gram satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak her iki kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen her iki kişi daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Kahta Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA