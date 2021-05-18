Uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis
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Uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis

Uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile tutuksuz yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile tutuksuz yargılanan sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.S. hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Sanık E.S. uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda tutuksuz sanık E.S.'ye 'uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bulundurma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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