"Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması"nın kazananları belli oldu Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması"nın birincisi, yarışmaya İnönü Üniversitesinden "Yırtık Akvaryum" adlı öykü ile katılan Nagihan Korkutata oldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması"nın birincisi, yarışmaya İnönü Üniversitesinden "Yırtık Akvaryum" adlı öykü ile katılan Nagihan Korkutata oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 23 Aralık-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması"na Türkiye'deki 204 üniversitenin 156'sından 1078 eser ile katılım sağlandı. Yarışmanın jüri üyeliğini Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Recep Tayfun, Prof. Dr. Levent Eraslan ve Dr. Şafak Şahiner yaptı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne Malatya İnönü Üniversitesinden katılan Nagihan Korkutata'ya ait "Yırtık Akvaryum" adlı öykü, ikincilik ödülüne İstanbul Aydın Üniversitesinden katılan Beytullah Peker'e ait "Üçgenler" adlı öykü, üçüncülük ödülüne Muş Alparslan Üniversitesinden katılan Eda Çiçek'e ait "Yalnız+1" adlı öykü seçildi. Mansiyon ödüllerine ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden katılan Emre Acar'a ait "Şeytan Bazen Surettedir" adlı öykü, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesinden katılan Ceren Akçam'a ait "Keşke" adlı öykü layık görüldü. Açıklamada, dereceye giren eserlerin kamuoyu ile paylaşımının ve ödüllerin takdiminin ileriki dönemde düzenlenecek törenle gerçekleştirileceği kaydedildi. Kaynak: AA