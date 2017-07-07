Uyuşturucu Madde Kullanan Kardeşini Evde Ölü Buldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, evde kimsenin olmadığı bir saatte vücuduna uyuşturucu madde alan bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi, Kurudere Sokak'ta ikamet eden Orhan Yeniçeri (36), evde kimsenin olmadığı bir saatte vücuduna uyuşturucu madde aldı. Bir süre sonra eve gelen ağabeyi İsmail Hakkı Yeniçeri evin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca yedek anahtarını kullanarak evin içine giren ağabey, kardeşi Orhan Yeniçeri'yi sedirin üzerinde hareketsiz yatarken gördü. Kardeşinin yanında uyuşturucu madde ve enjektörler gören ağabey, olayı sağlık görevlilerine haber verdi. 112 Acil Müdahale ekipleri adrese geldiklerinde Orhan Yeniçeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Orhan Yeniçeri'nin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.



Orhan Yeniçeri'nin daha önce iki evlilik yaptığı ve ilk evliliğinden bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADANA