Uyuşturucu Madde Kullanan Gençleri Vatandaşlar, Su Dolu Kovayla Ayılttı
Bursa'da uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen iki genç, köprü üzerinde sızıp kalınca vatandaşlar su dolu kovalarla müdahale etti.
Bursa'da uyuşturucu madde bonzai içtiği ileri sürülen iki genç kendinden geçti. Madde bağımlısı gençlerin içler acısı hali fotoğraf karelerine yansıdı.
KÖPRÜ ÜZERİNDE SIZIP KALDILAR
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Irgandı Köprüsü üzerinde yaşandı. Uyuşturucu madde bonzai kullanarak krize girdiği ileri sürülen gençler, köprü üzerinde sızdı.
SU DOLU KOVALARLA MÜDAHALE ETTİLER
Gençlerin içler acısı halini gören vatandaşlar, uyandırmaya çalışsa da tüm çabalar boşa gitti. Son çare olarak su dolu kovayla müdahale eden vatandaşlar, gençleri uyandırmayı başardı. Uyanan gençler olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Sızıp kalan gençler böyle görüntülendi;
YORUMLAR (23)
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selam bunları alıştırıp böyle yapanlara lanet olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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nerde devlet nerde millet misalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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kardeşim zaten yasak satanı yakalıcan elini bacağını kıracaksın şerefsizin götüreceksin afrikanın çölüne bırakıp gelecen hapiste boşuna besleyipte zarara girmiyeceksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sizce bu gençler hangi partidendir..??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Acıyı n bakalım bu şerefsizlere birinize tecavüz e yeltensin bakalım bidaha aciyormusunuzCevap Yaz Yayından Kaldır