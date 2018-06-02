Uyuşturucu Madde Kullanan Gençleri Vatandaşlar, Su Dolu Kovayla Ayılttı

Bursa'da uyuşturucu madde bonzai içtiği ileri sürülen iki genç kendinden geçti. Madde bağımlısı gençlerin içler acısı hali fotoğraf karelerine yansıdı.

KÖPRÜ ÜZERİNDE SIZIP KALDILAR

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Irgandı Köprüsü üzerinde yaşandı. Uyuşturucu madde bonzai kullanarak krize girdiği ileri sürülen gençler, köprü üzerinde sızdı.

SU DOLU KOVALARLA MÜDAHALE ETTİLER

Gençlerin içler acısı halini gören vatandaşlar, uyandırmaya çalışsa da tüm çabalar boşa gitti. Son çare olarak su dolu kovayla müdahale eden vatandaşlar, gençleri uyandırmayı başardı. Uyanan gençler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Sızıp kalan gençler böyle görüntülendi;