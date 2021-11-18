Uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan baskında değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile yakalanarak gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan baskında değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile yakalanarak gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir ev de uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 6 gram bonzai, 63 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun ardından O.T. (27), S.D. (20), Y.K. (29), A.Ç. (24) ve İ.E. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılırken İ.E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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