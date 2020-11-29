Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

29.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:53
Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 72 gram metamfetamin ve 57 gram toz esrar ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda 9'u ticaretten 24'ü kullanmaktan olmak üzere toplam 33 şahsa adli işlemler yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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