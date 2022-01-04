Uyuşturucu madde içirilip bankadaki hesabından 98 bin lira havale yapıldığı iddiası - Haberler
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Uyuşturucu madde içirilip bankadaki hesabından 98 bin lira havale yapıldığı iddiası

Uyuşturucu madde içirilip bankadaki hesabından 98 bin lira havale yapıldığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi, kendisine uyuşturucu madde içiren şahıs tarafından uyutularak banka hesabındaki 98 bin lira paranın başka hesaba havale yapıldığını ileri sürerek polise şikayete bulundu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi, kendisine uyuşturucu madde içiren şahıs tarafından uyutularak banka hesabındaki 98 bin lira paranın başka hesaba havale yapıldığını ileri sürerek polise şikayete bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.(43) adlı şahıs, B.K.(31) adlı şahsın kendisine uyuşturucu madde içirerek banka hesabında bulunan 98 bin lira parayı başka hesaba havale yaptığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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