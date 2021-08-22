Uyuşturucu Madde Ele Geçirilerek 45 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alınmıştır

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Canik, Terme, Yakakent, Kavak, Ondokuzmayıs, İlkadım ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak...

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Canik, Terme, Yakakent, Kavak, Ondokuzmayıs, İlkadım ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;

1. Bafra İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde 14. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın evinde yapılan arama neticesinde 1 kök kenevir bitkisi ve 382 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

2. Bafra İlçesi Bengü Mahallesinde 15. 08. 2021 günü şüpheli 4 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 143 kök ekili kenevir bitkisi, şüpheli şahısların otomobilinde yapılan aramada neticesinde 1500 gr kubar esrar, üzerlerinde 5 gr kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

3. Çarşamba İlçesi Orta Mahallesinde 16. 08. 2021 tarihinde şüpheli 1 şahsın üst ve araç aramasında, 540 gr kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

4. Salıpazarı İlçesi Bereket Mahallesinde 16. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "TUMBA" ile yapılan arama neticesinde, 2. 890 gr kubar Esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

5. Tekkeköy ilçesi Karışlar mahallesinde 16. 08. 2021 saat 20. 30 sıralarında şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 351 gr kubar esrar ele geçirilmiştir, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

6. Tekkeköy İlçesi, Kargılı Mahallesinde 16. 08. 2021 saat 21. 30 sıralarında şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 55 gr kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi maddesi ele geçirilmiştir olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

7. Tekkeköy İlçesi, Kargılı Mahallesinde 16. 08. 2021 saat 21. 00 sıralarında, şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 3 gr kubar esrar ele geçirilmiştir olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

8. Canik İlçesi Adatepe Mahallesinde 17. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 3 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

9. Canik İlçesi Adatepe Mahallesinde 16. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 25 gram kubar esrar, ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

10. Terme İlçesi, Dereyol mahallesinde 17. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 22 kök kenevir bitkisi ve 5 kök Skunk bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

11. İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesinde 17. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 3, 4 gram kubar esrar ele geçirilmiş, olay ile ilgili 1 şahıs gözaltına alın alınmıştır.

12. İlkadım İlçesi, Yeşiltepe Mahallesinde 17. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan arama neticesinde 56 adet Lyrica Uyuşturucu hap ele geçirilmiş, olay ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

13. Vezirköprü İlçesi, Boruk Mahallesinde 17. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "TUNBA" ile yapılan arada 2300 gr kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

14. Vezirköprü İlçesi, Boruk Mahallesinde 17. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "TUNBA" ile yapılan aramada 650 gr kubar esrar, 17 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

15. İlkadım İlçesi, Kışla Mahallesinde 18. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 0, 5 gr kubar esrar ele geçirilmiş, olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

16. Çarşamba İlçesi Ahubaba Mahallesinde 18. 08. 2021 tarihinde 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 1 kök kenevir, ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

17. Bafra İlçesi, Fener Mahallesinde 18. 08. 2021 günü şüpheli 2 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 2000 gr. Kubar esrar maddesi, 18 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

18. Bafra İlçesi, Fener Mahallesinde 18. 08. 2021 günü şüpheli 2 şahsın bulunduğu otomobilde yapılan aramada 2 gr esrar maddesi ele geçirilmiştir, olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

19. Bafra İlçesi, Sarıçevre Mahallesinde 18. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın yapılan üst aramasında 2. 6 gr Kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir, olay ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

20. İlkadım İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde 19. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 110 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, olay ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

21. İlkadım İlçesi, Yeşiltepe Mahallesinde 19. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın aracında yapılan arama neticesinde 53 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

22. İlkadım İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde 19. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, olay ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

23 Terme İlçesi, Geçmiş mahallesinde 19. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 33 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

24. Bafra İlçesi, İshaklı Mahallesinde 20. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 150 gr Kubar esrar maddesi ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

25. Çarşamba İlçesi Kirazbucağı Mahallesinde 20. 08. 2021 tarihinde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 7 kg kubar esrar, 27 kök kenevir ve 10 gr toz esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

26. Bafra İlçesi, Çulhakoca Mahallesinde 20. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde 17 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirilmiştir, olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

27. Bafra İlçesi, Çulhakoca Mahallesinde 20. 08. 2021 günü şüpheli 3 şahsın, ev ve eklentilerinde 21 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirilmiştir, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

28. Bafra İlçesi, Eynegazi Mahallesinde 20. 08. 2021 günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde 10 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

29. Ondokuzmayıs İlçesi Yörükler Mahallesinde 20. 08. 2021 günü 1 Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde 5 Kök kenevir bitkisi, 35 gr Kubar esrar maddesi, 7 adet sentetik ecza kapsülü ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

30. Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesinde 22. 08. 2021 tarihinde 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 25 gr toz esrar, 15 gr metamfetamin, ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

31. Yakakent İlçesi, Asmapınar Mahallesinde saksıya ekili vaziyette 2 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

32. Kavak İlçesi Mert Mahallesinde 21. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 21 gram kubar esrar ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

33. Kavak İlçesi Mert Mahallesinde 21. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 35 gram kubar esrar ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.

34. Kavak İlçesi Mert Mahallesinde 21. 08. 2021 günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 218 kök kenevir bitkisi, 1156 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.

35. Tekkeköy İlçesi, Köprübaşı Mahallesinde 21. 08. 2021 günü şüpheli 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 2 gr kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır.

Toplam 35 olayda 45 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 12 kilo 113, 5 gram kubar esrar maddesi, 37 gram toz esrar maddesi, 557 kök kenevir bitkisi, 5 adet skunk bitkisi 15 gram metamfetamin ve 233 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre