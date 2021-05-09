Uyuşturucu madde, 2 tabanca ve tüfekle yakalan kişi tutuklandı
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Uyuşturucu madde, 2 tabanca ve tüfekle yakalan kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde, 2 tabanca ve tüfekle yakalan kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı Ö.Ç.'nin (44) aracından uyuşturucu madde, 2 tabanca, bir tüfek ve bu silahlara ait 224 mermi ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı Ö.Ç.'nin (44) aracından uyuşturucu madde, 2 tabanca, bir tüfek ve bu silahlara ait 224 mermi ele geçirildi. Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Takibinin ardından araç, kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 519 Captagon hap,  10 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tek kırma av tüfeği,  199 mermi, 25 av tüfeği fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 620 lira ile 2 bin 600 dolar ele geçirildi. Ö.Ç. gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.  Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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