UYUŞTURUCU KURYESİ YELİZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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UYUŞTURUCU KURYESİ YELİZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de uzun zamandır uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddia edilen ve 'Kurye Yeliz' olarak bilinen Yeliz G. ile kendisini otobüs terminalinde bekleyen 2 kişi sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

KAYSERİ'de uzun zamandır uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddia edilen ve 'Kurye Yeliz' olarak bilinen Yeliz G. ile kendisini otobüs terminalinde bekleyen 2 kişi sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Kurye Yeliz, ifadesinde banka hesabına para yatırılması ile uyuşturucu taşıdığını söylediği iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 3 şüphelinin şehirlerarası otobüsle Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için hazırlık yaptı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan Yeliz. G. isimli kadının üzerinde 900 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına altına alınan kadının kurye olabileceği ihtimali üzerinde duran polis terminal içinde onu bekleyen H.D. ve C.A.'yı da gözaltına aldı.

Polis merkezinde sorgulanan şüphelilerden Yeliz G.'nin, 'Kurye Yeliz' olarak bilindiği ortaya çıktı. Uyuşturucuların kendisine ait olmadığını, satıcının banka hesabına para yatırmasıyla kuryelik yaptığını söyleyen Yeliz G. otobüs terminalinde kendisini bekleyenleri ise tanımadığını belirtti. Sadece uyuşturucuları teslim etmekle görevli olduğunu söyleyen Kurye Yeliz ve 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU KURYESİ YELİZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
UYUŞTURUCU KURYESİ YELİZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
UYUŞTURUCU KURYESİ YELİZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
UYUŞTURUCU KURYESİ YELİZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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