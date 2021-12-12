Uyuşturucu kuryesi Nazilli'de yakalandı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edilen şüpheli, kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda, N.Ş. isimli şüphelinin farklı şehirlerden Nazilli'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Uyuşturucu madde kuryeliği yaptığı tespit edilen N.Ş isimli şahıs, yüklü miktarda eroin maddesi ile ekipler tarafından kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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