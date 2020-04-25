Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı - Haber
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber

Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 2 genç kız polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

25.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:43
Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 2 genç kız polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan Narkotik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları istihbaratı alınan şahısların kaldığı otel odasına baskın yapılmıştı. Baskında 17 yaşındaki M.Ö. ile 19 yaşındaki B.K., gözaltına alınırken şahısların odasında toplam 336 adet uyuşturucu ecstacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk M.Ö. ile 19 yaşındaki B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haber
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haber
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haber
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un'la ilgili ABD'den açıklama var Haber
Öldüğü iddia edilen Kim Jong Un'la ilgili ABD'den açıklama var
Bakırköy'de bir kişi, 'Çantamda bomba var' diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Deniz Seki Aslı Enver Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Loris Karius Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 14:28:36. #1.14#
title