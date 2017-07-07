Uyuşturucu Kuryesi İki Akrabaya 16'şar Yıl Hapis

HAKKARİ'den aldıkları 3 kilo eroini İstanbul'a götüren 2 kişi, Kayseri'de polis tarafından yakalandı. Akraba olan iki zehir kuryesine 16'şar yıl, 3'er ay hapis cezası verildi.



Geçen yıl 16 Kasım'da Kayseri- Malatya karayolunda yapılan yol uygulamasında polis, 34 RU 0863 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan Birgül Ağriş'e (23) ait çantada yapılan aramada çantanın astar kısımlarına gizlenmiş 3 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan aramada sonrası çanta sahibi Birgül Ağriş ve akrabası otomobil sürücüsü Seyar Durmuş (42) gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki uyuşturucu kuryesi ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuklu Birgül Ağriş ve Seyar Durmuş hazır bulundu. Çanta içerisinde çıkan eroinin Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde yaşayan Hacı Feyzullah isimli kişiye ait olduğunu ricası üzerine İstanbul'a götürdüklerini söyleyen Seyar Durmuş, "Çantanın içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuklu diğer sanık Birgül Ağriş de otomobilin bagajında bulunan çantadan haberinin olmadığı söyledi.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda akraba olan Birgül Ağriş ve Seyar Durmuş'a 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 16'şar yıl, 3'er ay hapis cezası verdi. - Kayseri