Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı
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Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu kullanmak" suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:37
Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı

'da "uyuşturucu kullanmak" suçundan hapis cezası bulunan bir kişi tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu kullanmak" suçundan yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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