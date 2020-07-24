Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan genç tutuklandı
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Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan genç tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hakkında hapis cezası bulunan genç, polis tarafından yakalandı.

Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan genç tutuklandı
24.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:02

Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hakkında hapis cezası bulunan genç, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yargılandığı mahkemece "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan C.B.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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