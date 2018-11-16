Genç Adam, Kendisini Uyuşturucu Kullanmaması İçin Uyaran Ağabeyine Kurşun Yağdırdı
Bursa'da yaşayan genç adam, kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran ağabeyini av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye gelen acılı anne, yaralı oğlunu öperek sakinleştirmeye çalıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa D. (26), iddiaya göre, kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran ağabeyi Hüseyin D.'yi (29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirmeye çalıştı.
KENDİSİNİ UYARAN AĞABEYİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU
Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.'yi, uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Mustafa D., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyi Hüseyin D.'yi sağ bacağından yaraladı.
ACILI ANNE, YARALI OĞLUNU ÖPEREK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Mustafa D. evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hüseyin D., İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Olayı öğrenip acil servise gelen anne Nevin D., acılar içindeki oğlunu öperek sakinleştirdi. Yaralı genç, ameliyata alındı.
Jandarmanın, kaçan Mustafa D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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Damarlarında aynı kan dolaşıyor bunu bir insan nasıl yapar anlamakta çok ama çok zorluk çekiyorum. Uyuşturucu insanları ne duruma düşürüyor. Bunları satanları ....ağır cezalar verilmesi gerek ağır dediğim en at 30 yıldan başlıyarak. Öyle af filanla cıkmaları mümkün olmamalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır