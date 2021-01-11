Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)
11.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:18
Ankara Adliye Saratı binası Ümitcan Uygun'un adliyeye getirilmesi ANKARA - Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.
Ankara Adliye Saratı binası
Ümitcan Uygun'un adliyeye getirilmesi ANKARA - Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş