Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)
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Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)

11.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:18

Ankara Adliye Saratı binası Ümitcan Uygun'un adliyeye getirilmesi ANKARA - Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliye Saratı binası

Ümitcan Uygun'un adliyeye getirilmesi ANKARA - Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)
Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)
Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)
Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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