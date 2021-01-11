Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun tutuklandı
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Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun tutuklandı

11.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:02
Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun tutuklandı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Uygun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte ifadesi alınan Uygun, "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Uygun'un adı daha önce kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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