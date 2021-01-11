Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun adliyede

11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:34
Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun adliyede

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yayımlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yayımlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin hakkında soruşturma yürütülen, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uygun hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak" ile "uyuşturucu kullanmak ve özendirmek" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürülen Uygun'dan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da kan örneği alındı.

Uygun, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Öte yandan, dün gözaltına alınan baba Durak Uygun, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mike Pence İlker Başbuğ Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Eser Yenenler Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:51:01. #1.15#
title