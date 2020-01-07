Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon
Haberler » Güncel » Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon - Haber

Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen operasyonda 137 şüpheli yakalandı.

07.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:49

koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen operasyonda 137 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 49 ilde eş zamanlı "NarkoNet 5 Operasyonu" başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 137 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler