Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yürüyüşü

BİTLİS'te, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş ve sportif faaliyetler düzenlendi.

Bitlis Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Bitlis Şubesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadelede farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenlendi. Gençlik Merkezi gönüllüleri, sporcular, sağlıkçılar ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişilik kortej Nur Caddesi'nde sloganlar atarak yürüdü.

'Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet' sloganıyla başlayan yürüyüşte 'Uyuşturucuya Hayır' sloganı atan gençlere, cadde üzerindeki esnafta alkışlarla destek verdi. Ulu Cami önüne kadar giden kortej, yürüyüşü burada sonlandırdı. Yürüyüş sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Dünya uyuşturucu ile mücadele programı çerçevesinde Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Bitlis Valiliği, Yeşilay Bitlis Şube Başkanlığı ve Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak bir yürüyüş düzenlediklerini, bundan da olumlu dönütler aldıklarını söyledi.

Bulan, yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Bitlis çarşı merkezinde sağlık çalışanları, gençlik liderleri, sporcularımızla birlikte bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşün amacı, insanları uyuşturucuya karşı uyarmak, bu tür zararlı alışkanlıklara bir dikkat çekme amacımız var. Yürüyüşümüz sırasında yoldan geçerken insanlarımızın bu yürüyüşümüzden ne kadar memnun kaldıklarını da gördük. Bazı esnafımız ve vatandaşlarımız bizleri alkışlayarak bizlere destek verdiler. Bundan sonraki programımız ise Gökmeydan alanında çeşitli spor alanlarında küçük müsabakalar düzenleyeceğiz. Basketbol, badminton, okçuluk gibi sportif faaliyetlerimizle gençlerimizin spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Spora giden gençlerin bu tür kötü alışkanlıklardan uzak duracağını biliyoruz. Bu konuda çocuklarımızı bu alışkanlıklardan uzak tutmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum."

'HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Sağlık İl Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kökel ise, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sadece uyuşturucu ile değil her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Sağlık İl Müdürlüğü olarak alkol, tütün, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konusunda çalışmalar yapıyoruz. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla bugün bazı kurum ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte farkındalık yürüyüşü düzenledik. Biz burada 'Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet' sloganı ile yola çıktık. Hedef kitlemiz gençler olduğu için bugün gençlerle birlikte el ele ve gönül gönüle vererek bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

Projeye Valilik olarak destek veren Sosyal Çalışmacı Nazlı Özügüzel, Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için paydaş gruplarla yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Özügüzel, "Bugün Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ile birlikte ortak bir program düzenleyip, yürüyüş yaparak bu konudaki karalılığımızı gösterdik" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından Atatürk Mahallesi'ndeki Gökmeydan alanında mini sportif faaliyetler düzenlendi.

Kaynak: DHA

- Bitlis